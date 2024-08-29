Подруга Джастина и Хейли Бибер раскрыла дату рождения их сына

Подруга канадского певца Джастина Бибера и его супруги Хейли бибер случайно раскрыла дату рождения их сына. Об этом пишет издание Page Six.

Модель Адвоа Абоа сообщила в своем микроблоге, что 23 августа впервые стала матерью. Хейли Бибер поздравила подругу с радостным событием, а та ответила: «С разницей в один день».

После этого фанаты пришли к выводу, что Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями 22 августа.

Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июне 2018 года, а в ноябре того же года они официально узаконили свои отношения. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае текущего года звездные супруги сообщили, что ждут ребенка, а в августе у пары родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее стало известно, как чувствует себя Хейли Бибер после родов.

Также сообщалось, что Джастин Бибер назвал сына в честь своего отца.