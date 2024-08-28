СМИ выяснили, как чувствует себя Хейли Бибер после родов

Популярная американская модель Хейли Бибер, которая родила сына от певца Джастина Бибера, чувствует себя хорошо. Об этом пишет People со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал информатор, Бибера уже можно назвать отличным отцом, а ребенок для них — настоящее чудо. Он уточнил, что супруги длительное время молились о появлении наследника, а в день, когда они наконец узнали о беременности, музыкант был буквально был на седьмом небе от счастья.

«Они оба в восторге. Ребенок — настоящее чудо. Он прелесть и чувствует себя хорошо, как и Хейли», — поделился инсайдер.

Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июне 2018 года, а в ноябре того же года они официально узаконили свои отношения. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае этого года звездные супруги сообщили, что ждут ребенка, а недавно у пары родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее СМИ раскрыли значение имени сына Джастина и Хейли Бибер.