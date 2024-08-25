Имеет особый смысл: раскрыто значение имени сына Джастина и Хейли Бибер

23 августа 30-летний певец Джастин Бибер впервые стал отцом — у артиста и его супруги, 27-летней модели Хейли Бибер, родился сын. Пара поделилась снимком с ребенком в соцсети и рассекретила его имя — Джек Блюз Бибер. Как оказалось, по всей вероятности, артист назвал сына в честь своего отца Джереми Джека Бибера. Об этом пишет Page Six.

По информации издания, имя новорожденного сына Джастина Бибера имеет особый смысл. Сообщается, что певец назвал ребенка в честь своего отца Джереми Бибера (Джек — его второе имя). Известно, что он расстался с матерью будущего артиста, когда им обоим было по 18 лет. Джастин Бибер на тот момент был совсем маленьким. Сообщалось, что мужчина женился на другой женщине и имел двоих детей.

В СМИ писали, что Джереми Джек Бибер долгие годы не поддерживал связь с сыном и снова стал с ним общаться лишь после того, как он стал знаменитым. Однако сам Джастин Бибер в интервью 2016 года опроверг эти слухи и заявил, что отец пропал на год, когда ему было около четырех лет, но впоследствии вернулся и исправно выполнял родительские обязанности. Действительно, по данным источников, отец певца в возрасте 22 лет попал в тюрьму за несоблюдение условий испытательного срока. Более того, в другом интервью артист признался, что чувствует себя гораздо ближе к отцу, чем к матери.

В настоящее время Джереми Джек Бибер поддерживает близкие отношения с сыном. Мужчина работает плотником и ведет блог в соцсети, на который подписаны более 2 млн человек. Напомним, в июне 2018 года стало известно о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин, а в ноябре того же года они поженились. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае этого года супруги объявили, что ждут ребенка, а недавно у пары родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее сообщалось о том, что Джастин Бибер полностью взял на себя финансовую ответственность за жену и ребенка.