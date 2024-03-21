По знаменитой игре-симулятору The Sims снимут фильм: участвует Марго Робби

Автор «Локи» Кейт Херрон и Марго Робби снимут фильм по игре-симулятору The Sims. Актриса выступит в качестве продюсера проекта. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

За производство фильма возьмется компания LuckyChap актрисы Марго Робби. За сценарий фильма ответственность возьмет на себя Бриони Редман, известная своим участием в создании одного из эпизодов сериала «Доктор Кто». Другие детали адаптации популярной видеоигры на данный момент не раскрываются, однако известно, что разработчик Electronic Arts, создавший The Sims, также принимает участие в работе над проектом.

Напомним, что The Sims — это популярная видеоигра, имеющая множество продолжений, альтернативных версий, обновлений и фанатских модификаций. Сюжет игры позволяет игроку создавать персонажей, определять их характеристики, внешность, а затем управлять их жизнью, включая создание семьи, выбор профессии, рост детей, организацию дома и другие аспекты повседневной жизни.

Ранее мы писали о том, что Марго Робби высказалась об отсутствии номинации на «Оскар». Голливудская звезда прокомментировала отсутствие ее в числе претендентов на награду в категории «Лучшая актриса».

Также стало известно, что Джонни Депп отреагировал на обвинения актрисы «Кокаина» в недостойном поведении. Актер прокомментировал заявления Лолы Глаудини о том, что он кричал и оскорблял ее на съемках фильма.