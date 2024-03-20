Джонни Депп отреагировал на обвинения актрисы «Кокаина» в недостойном поведении

Представители голливудского актера Джонни Деппа прокомментировали заявления актрисы Лолы Глаудини о том, что артист кричал и оскорблял ее на съемках фильма «Кокаин» 2001 года. Об этом пишет издание Deadline.

Как рассказали приближенные к Деппу люди, высказывания Глаудини не соответствуют действительности и это смогут подтвердить другие участники съемочного процесса.

«Джонни всегда отдает предпочтение хорошим рабочим отношениям с актерами и съемочной группой, и этот рассказ сильно отличается от воспоминаний других участников съемочной площадки в то время», - заявил представитель Деппа.

Напомним, Лола Глаудини рассказала, что играла роль второго плана и однажды засмеялась во время монолога Деппа, после чего он разозлился и начал ее оскорблять. Артистка отметила, что это был ее первый день на съемочной площадке, а с Джонни Деппом на тот момент она ни разу не контактировала.

Актриса подчеркнула, что сильно расстроилась из-за этого эпизода, поскольку это был ее первый опыт в крупной киноленте, а самого Деппа она считала идеалом.

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