Марго Робби высказалась об отсутствии номинации на «Оскар»

Голливудская актриса Марго Роби прокомментировала отсутствие ее в числе претендентов на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Об этом она заявила в эфире программы SAG, запись которого опубликована на YouTube.

Как призналась артистка, исполнившая главную роль в фильме «Барби», она не расстроилась из-за того, что не была номинирована на «Оскар» в 2024 году. Звезда отметила, что кинолента смогла оказать большое влияние на культуру.

«И это действительно самая большая награда, которую можно получить <…> Невозможно грустить, когда знаешь, что тебе выпало такое счастье», — поделилась Робби.

В то же время актриса выразила мнение, что создательница картины Грета Гервиг должна была попасть в список номинантов на награду в категории «Лучший режиссер» за свою работу.

«То, что она сделала, — это событие, которое случается раз в карьере и в жизни», — рассказала артистка.

Напомним, картина «Барби» Греты Гервиг получила восемь номинаций на предстоящем «Оскаре». Лидером по количеству номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, претендующий на 13 наград.

Ранее Райан Гослинг не стал скрывать разочарования отсутствием номинаций на «Оскар» у Марго Робби.