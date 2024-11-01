По вселенной сериала «Игра престолов» снимут фильм

Студия Warner Bros. намерена снять фильм по вселенной сериала «Игра престолов». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По данным источника, компания начала тайную разработку киноленты. Уточняется, что сейчас производство находится на ранней стадии — у проекта пока нет режиссера, актеров и сценариста.

В тоже время Warner Bros. изучает идею перенести картину на большие экраны — в кинотеатры. Детали сюжета неизвестны.

Получивший 59 премий «Эмми» сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год. Шоу основано на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Всего зрители увидели восемь сезонов. Вдобавок проект получил несколько спин-оффов: приквел «Дом дракона», который продлен на третий сезон и еще не вышедший сериал «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого намечена на 2025-й.

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