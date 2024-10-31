Актриса Мерьем Узерли пожалела о съемках в сериале «Великолепный век». Об этом сообщает Пятый канал.

Кинокритик Илона Егиазарова заявила, что съемки турецкого сериала длились по 10-16 часов. Из-за занятости у актрисы не было личной жизни и возможности отдохнуть. По мнению эксперта, знаменитость «эмоционально выгорела».

«Смены длились по 10-16 часов. Никакой частной жизни, возможности отдохнуть, съездить на выходные к родным. Всего этого не было. Она эмоционально выгорела», — заявила Илона.

По мнению Илоны, Узерли от безысходности начала роман с мужчиной, которому не нужны были серьезные отношения. Родив ребенка, актриса уехала в Германию и перестала выходить на связь с продюсерами сериала.

«Эмоциональное состояние ее было действительно страшным. Она запретила своим родственникам даже выходить на связь и общаться с продюсерами сериала», — резюмировала эксперт.

Ранее Мерьем Узерли заявила, что почти не спала за годы съемок в «Великолепном веке». Подробности читайте в этой новости.