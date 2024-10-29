Актер Джонни Депп возвращается в кино после громкого судебного процесса

61-летний актер Джонни Депп сыграет с Пенелопой Крус в фильме «Дневной пьяница». Об этом сообщает зарубежное издание Deadline.

Джонни Депп возвращается в кино после громкого судебного процесса с Эмбер Херд. В 2018 году вышел его последний крупный проект, и спустя 6 лет он снимется в фильме Марка Уэбба. Коллегой Деппа станет Пенелопа Крус.

Кинокартина «Дневной пьяница» расскажет о встрече бармена круизного корабля и пьяного посетителя, их неожиданной связи и попадании в криминальную среду.

Впервые о проекте Марка стало известно в марте 2024 года. Тогда сообщалось, что главную роль исполнит Сидни Суини.

Ранее актер Джонни Депп рассказал, что не держит зла на Эмбер Херд после развода. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Пенелопа Крус расплакалась из-за трогательной речи мужа Хавьера Бардема.