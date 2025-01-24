Племянницы-близняшки принцессы Дианы снялись для глянца в платьях Balenciaga

Племянницы-близняшки принцессы Дианы Амелия и Элиза снялись для глянца в платьях Balenciaga. Снимки были опубликованы на сайте издания Tatler.

Амелия и Элиза Спенсер стали героинями нового выпуска Tatler. Они снялись для обложки в вечерних платьях Balenciaga. Также племянницы принцессы позировали в нарядах от Oscar de la Renta, Coperni, Schiaparelli и в украшениях ювелирных брендов: Bvlgari, Chaumet, Moussaieff, David Morris.

Вместе с ними приняла участие в съемках Леди Китти. Ее одели в белую шубу от STAND STUDIO, брюки Schiaparelli, сапоги Jimmy Choo и украшения Bulgari.

Напомним, Амелия, Элиза, Китти — дочки младшего брата принцессы Дианы. В марте 2023 года Амелия вышла замуж за агента по недвижимости. Регистрация брака прошла в Кейптауне.

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