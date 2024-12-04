Племянницы принцессы Дианы повторили ее образ с «платьем мести» 1994 года

Племянницы принцессы Дианы Элиза и Амелия Спенсер повторили ее культовый образ 1994 года. Тогда его назвали «платьем мести». Об этом сообщает People.

Сестры Спенсер появились на премии British Fashion Awards 2024, которую в этом году посетили Рози Хантингтон-Уайтли, Алекса Чанг, Эшли Грэм, Барбара Палвин и многие другие звезды. Внимание фотографов Элиза и Амелия привлекли благодаря своим нарядам — они выбрали бархатные черные платья в пол с открытыми плечами. Образы они дополнили бриллиантовыми украшениями.

Не трудно догадаться, что сестры хотели сделать отсылку на знаменитый выход в свет принцессы Дианы в 1994 году. Тогда она появилась на публике в платье, которое некоторые посчитали вульгарным. Однако вела себя леди Ди безукоризненно, несмотря на то, что ее брак с принцем Чарльзом терпел крах.

Своим нарядом Диана дала понять, что она не сломлена и не переживает по поводу появления у ее мужа другой женщины. Из-за этого его и прозвали «платьем мести». За два десятилетия образ стал культовым, поэтому время от времени звезды повторяют его.

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