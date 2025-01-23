43-летнюю Кейт Миддлтон заметили в магазине оптики с сумкой за 117 тысяч рублей

43-летнюю Кейт Миддлтон заметили в магазине оптики с сумкой за 117 тысяч. Об этом сообщает Marie Claire.

Жена принца Уильяма возвращается к обычной жизни, завершив курс химиотерапии. 22 января Кейт заметили в ТЦ Лондона в магазине оптики. Для выхода в свет Миддлтон сделала «фирменные» локоны и нюдовый макияж. Она надела синее пальто, клетчатый шарф Aquascutum за 165 долларов (16 тысяч рублей), брюки и ботинки на низком каблуке. Из украшений принцесса выбрала несколько колец и серьги-капли Lauren в виде листьев с бриллиантами за 2833 долларов (278 тысяч рублей). Также ее образ дополнила сумка за 1195 долларов (117 тысяч рублей).

Кейт ушла из магазина с большим бумажным пакетом. Что именно она приобрела — неизвестно.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон занялась поиском школы для 11-летнего принца Джорджа. Подробности читайте в этой новости.

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