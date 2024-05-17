Писатель Стивен Кинг продал права на свой рассказ режиссеру из России за доллар. Об этом сообщает RTVI.

Стивен Кинг дал разрешение режиссеру Миле Сафие на экранизацию рассказа «Человек, который не пожимал рук». Как выяснилось, съемки начнутся в середине июля в Турции. Фильм будет снят на турецком языке.

«Сейчас мы ещё тестируем нейросеть — возможно, на большее число языков будет переведен фильм без дубляжа даже», — высказалась режиссер.

Сафие призналась, что многие актеры согласились на съемки без гонорара. Режиссер не стала называть актерский состав, чтобы «не сглазить».

Деятель кино добавила, что фильм покажут на фестивалях в Орландо, Нью-Йорке и Стамбуле.

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