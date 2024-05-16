Больной раком король Карл III устроил вечеринку в Букингемском дворце

Самочувствие больного раком британского короля Карла III значительно улучшилось. Он даже устроил мероприятие в Букингемском дворце под названием Sovereign Creative Industries Garden Party.

Король лично вышел в сад, чтобы поприветствовать гостей. Он активно общался, вел светские беседы и выглядел бодрым и воодушевленным.

Как пишет таблоид The Standard, 75-летний монарх даже пофлиртовал с ведущей реалити-шоу «Остров любви» Майей Джамой, пришедшей на праздник в эффектном платье с открытыми плечами и шляпе с широкими полями.

Сам Карл III выбрал для вечеринки классический фрак серого оттенка. Его сопровождала жена Камилла. Однако большую часть вечера королева провела в обществе модели Роузи Хантингтон-Уайтли.

Напомним, 5 февраля стало известно, что королю диагностировали рак. На время лечения он отложил все свои королевские обязанности, но 31 марта сделал исключение и поучаствовал в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее в Лондоне представили первый официальный портрет короля Карла III художника Джонатана Йео. Картина привела пользователей Сети в замешательство и даже напугала особо впечатлительных.