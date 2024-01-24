Писатель Стивен Кинг не стал скрывать разочарования в номинантах на «Оскар 2024»

Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал решение киноакадемии относительно претендентов на премию «Оскар-2024». Он признался, что возмущен отсутствием в списке режиссера нашумевшего фильма «Барби» Греты Гервиг.

На премию в номинации «лучший режиссер» претендуют Мартин Скорсезе, Жюстин Трие, Кристофер Нолан, Йоргос Лантимос и Джонатан Глейзер.

«Выбор лучшего режиссера на премию “Оскар” вызвал недоумение у многих. Возможно ли, что такое отношение к фильму и его создателю действительно отражает мнение киносообщества?» — приводит слова Кинга портал Screen Rant.

Кроме того, отсутствие в списке Греты Гервиг, заработавшей в мировом прокате 1,5 миллиарда долларов, вызвало волну возмущения в Сети. При этом фильм «Барби» претендует на восемь статуэток «Оскар», включая категорию «лучший фильм».

Ранее Актер Райан Гослинг, сыгравший Кена в фильме «Барби», раскритиковал список претендентов на «Оскар-2024».

Мы также писали, что Марго Робби после оглушительного успеха фильма «Барби», в котором она сыграла главную роль, задумалась о перерыве в карьере. Она призналась, что хочет «пропасть» с экранов на некоторое время, так как на данный момент надоела зрителю.