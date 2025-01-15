Певица Джессика Симпсон выставила на продажу особняк за 1,8 млрд из-за пожаров

Джессика Симпсон выставила на продажу особняк за 1,8 млрд из-за пожаров. Об этом сообщает Daily Mail.

Певица решила развестись с футболистом, с которым прожила в браке больше 10 лет. После этого артистка выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за 17,9 млн долларов (1,8 млрд рублей). Ранее владельцем особняка был Оззи Осборн.

По информации источника, Джессика уже пыталась продать недвижимость в 2023 году, но, опубликовав объявление, сразу же передумала. В 2025 году из-за разрушительных пожаров знаменитость вновь захотела избавиться от дома. Ради этого она снизила цену.

Ранее Джессика Симпсон рассказала о разводе с мужем после 10 лет брака. Знаменитость призналась, что они пытались спасти отношения, но безуспешно. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Джастин Бибер готовится к возвращению на сцену из-за проблем с деньгами. Артисту предстоит погасить задолженность перед компанией AEG из-за отмены мирового тура.