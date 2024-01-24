Райан Гослинг остался недоволен отсутствием Марго Робби в номинантах «Оскара»

Актер Райан Гослинг раскритиковал список претендентов на «Оскар-2024», в котором не оказалось актрисы Марго Робби, сыгравшей главную роль в фильме «Барби», а также режиссера этой картины Греты Гервиг. Об этом пишет Daily Mail.

Как признался артист, он польщен тем, что его номинировали на лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Барби». При этом Гослинг разочарован тем, что Американская киноакадемия оставила без внимания Марго Робби и Грету Гервиг.

«Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби — двух людей, которые были больше всех ответственны за этот исторический, всемирно известный фильм», — заявил актер.

Уточняется, что «Барби» претендует на восемь статуэток «Оскар», включая категорию «лучший фильм».

Накануне стало известно, что Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю премию «Оскар». Лидером по числу номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана – кинолента претендует сразу на 13 наград.