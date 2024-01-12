Звезда фильма «Барби» Марго Робби решила завершить карьеру, так как надоела зрителям

Голливудская актриса из Австралии Марго Робби после оглушительного успеха фильма «Барби», в котором она сыграла главную роль, задумалась о перерыве в карьере. Она призналась, что хочет «пропасть» с экранов на некоторое время, так как на данный момент надоела зрителю.

«Честно, если бы я снялась в другом фильме слишком рано, люди сказали бы: «Снова она? Мы только что провели с ней целое лето. Хватит с нас». Я не знаю, что я буду делать дальше, но я надеюсь, что это ненадолго», — призналась 33-летняя актриса в беседе с Deadline.

Марго также отметила, что съемки «Барби» завершились в октябре 2022 года и с этого момента она не снималась больше ни в одном фильме. Актриса добавила, что переживает самый длинный период без работы.

Кроме того, Робби выразила желание стать режиссером, так как уже чувствует, что переросла профессию актрисы.

«Я медленно приближалась к ощущению, что заслужила право быть режиссером, и сейчас чувствую, что я скоро буду готова», — заявила артистка.

Фильм «Барби» Греты Гервиг собрал более миллиарда долларов в мировом прокате и стал самым кассовым фильмом в истории, снятым женщиной-режиссером. Картина рассказывает о жизни знаменитой куклы, которая впервые сталкивается с реальным миром.

Ранее российская актриса Саша Бортич пожаловалась на то, что ей предложили поучаствовать в съемках фильма «без головы». Продюсеры хотели видеть в кадре только тело артистки, а голову планировали заменить с помощью компьютерных технологий на лицо Марго Робби.