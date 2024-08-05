20-летний сын Анджелины Джоли провел неделю в реанимации после ДТП. Об этом сообщает зарубежное издание People.

20-летний Пакc попал в ДТП, врезавшись на электровелосипеде в автомобиль. Придя в себя, юноша жаловался на боль в голове и бедре. Как выяснилось, сын актрисы провел неделю в реанимации. Его выписали из палаты интенсивной терапии только в начале августа. Несмотря на то, что состояние Пакса удалось стабилизировать, ему предстоит долгое восстановление.

По данным СМИ, юноша является виновником ДТП. Он ехал на большой скорости и не соблюдал дистанцию. Звездная мама обеспокоена беспечным стилем вождения сына. Джоли хочет, чтобы после выписки Пакс посещал психотерапевта.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт «обезумел от ужаса» и обвинил Анджелину Джоли в ДТП 20-летнего сына. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 20-летний сын Анджелины Джоли не подавал признаков жизни после аварии.