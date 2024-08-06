«Она в ярости, он унизил ее»: выяснилось, как Дженнифер Лопес переносит разрыв с Беном Аффлеком

Возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека активно обсуждается в СМИ уже больше двух месяцев. По информации источника, артистка сильно переживает из-за разрыва с мужем и чувствует себя униженной. Об этом сообщает Page Six.

Как утверждает инсайдер, Дженнифер Лопес «в ярости» из-за того, что Бен Аффлек специально откладывает подачу заявления на развод, чтобы избавить себя от еще большего позора. Также знаменитость расстраивает тот факт, что в ситуацию с расставанием вовлечены их дети от предыдущих браков.

«Она в ярости. Он унизил ее. Он был тем, кто инициировал возрождение отношений», — объяснил собеседник издания.

По словам источника, певица считает актера «любовью всей ее жизни» и «не донца смирилась с разрывом». Кроме того, она привязана к детям супруга от предыдущего брака Бена Аффлека с актрисой Дженнифер Гарнер, особенно к 18-летней Вайолет.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступили в отношения в 2002 году, однако их свадьба, запланированная годом позже, была отменена, а затем пара объявила о расставании. В 2021 году стало известно о том, что знаменитости возобновили отношения, а через год они поженились.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разрыве супругов возникли после того, как они стали жить раздельно. Недавно выяснилось, что артисты завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек приобрел новый особняк, тем самым поставив точку во взаимоотношениях с Дженнифер Лопес.