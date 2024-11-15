55-летняя Дженнифер Лопес показала новогодний образ с глубоким декольте

На опубликованных снимках 55-летняя артистка позировала в длинном платье, оформленном пайетками изумрудного цвета и глубоким декольте до талии. Примечательно, что исполнительница решила не надевать под изделие бюстгальтер, однако дополнила свой образ накидкой с перьями, которую держала в руках.

Лопес позировала перед камерой с фиолетовыми тенями на глазах и сияющей нюдовой помадой на губах. Стилисты уложили волосы знаменитости в аккуратные локоны и предложили ей примерить массивные ювелирные украшения.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее Дженнифер Лопес появилась на публике в оголяющих ногу сапогах за 242 тысячи рублей.