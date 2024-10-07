Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире: сколько зарабатывает певица

Певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Состояние артистки оценили в $1,6 млрд. Об этом сообщает Forbes.

До Тейлор верхнюю строчку в рейтинге занимала Рианна. Как оказалось, она зарабатывает на $200 млн меньше Свифт. При этом у Рианны есть свой бизнес – она владеет косметическим брендом и продает нижнее белье, а ее соперница получает деньги только от музыки и своих выступлений.

На гастрольных турах Тейлор заработала $600 млн, и столько же ей принес музыкальный каталог. Кроме того, у артистки есть недвижимость стоимостью $125 млн.

Поклонники предполагают, что Свифт вскоре может стать самым богатым музыкантом среди женщин и мужчин в индустрии. Пока верхнюю строчку занимает рэпер Джей-Зи, но из-за скандала вокруг «белых вечеринок» P. Diddy, в которых артист принимал участие, его могут сместить с пьедестала.

Напомним, что в теориях фанатов, построенных вокруг возможных преступлений P. Diddy, фигурирует и имя Тейлор Свифт. Предположительно, ее могли «убрать» как конкурентку Бейонсе в 2009 году. Тогда Тейлор получила награду на MTV Video Music Awards, но Канье Уэст отобрал у нее на сцене микрофон, заявив, что статуэтку заслужила Бейонсе. Рэпера осудили, но сейчас некоторые считают, что таким образом он спас жизнь Свифт.

Ранее Илон Маск выразил готовность оплодотворить Тейлор Свифт.