Певица Тейлор Свифт поцеловала Трэвиса Келси на поле после победы в Супербоуле. Об этом сообщает РБК.

В Неваде завершился матч, по результатам которого победила команда «Канзас-Сити Чифс». Она завоевала трофей в четвертый раз. В этом году публика с особым вниманием следила за Трэвисом. Причиной этого стал его роман с известной певицей. Свифт посетила 12 игр команды, тем самым подняв ее рейтинги.

Примечательно, что на этот раз артистка вновь не пропустила матч. Накануне Свифт завершила тур в Японии и вернулась в США на частном самолете. Она прибыла на стадион за несколько минут до начала игры. После победы команды спортсмен не смог сдержать чувств к артистке. Он привлек ее к себе со словами: «Иди сюда, малышка». Тейлор ответила возлюбленному поцелуем, который попал на камеры.

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