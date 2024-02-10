60-летний Брэд Питт впервые показался на публике после слухов о пластике лица

Голливудский актер Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о сделанной пластической операции по омоложению лица. Он посетил премьеру фильма «Боб Марли: Одна любовь», которая состоялась в театре Regency Village в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия 60-летний Питт выбрал классические черные брюки и рубашку с длинными рукавами. Свой образ знаменитый актер дополнил туфлями в тон.

При этом бывший муж Анджелины Джоли позаботился и о прическе. Присутствовавшие на премьере обратили внимание на осветленные вьющиеся волосы актера и подкрашенные в тот же оттенок брови, сообщает Daily Mail.

Ранее пластический хирург из Великобритании Джонни Беттеридж уличил Брэда в подтяжке лица. Видеоролик с пояснениями специалиста завирусился в Сети. В частности, врач сравнил фотографии актера в 2020 и 2023 годах и обнаружил шрам на ухе звезды, который может свидетельствовать о круговой подтяжке лица. Кроме того, на свежих снимках у артиста практически нет признаков старения.

Мы также сообщали, что Брэда Питта назвали пенсионером из-за неудачного образа. 60-летний актер прогулялся по улице в плюшевой толстовке, панаме и кроксах. Пользователи Сети отметили, что звезда все же стареет и выбирает удобную одежду.