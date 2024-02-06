Тейлор Свифт на «Грэмми» повторила культовый образ Кейт Миддлтон на BAFTA

Американская певица Тейлор Свифт появилась на 66-й церемонии вручения «Грэмми» в таком же платье, как у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет The Voice.

Тейлор Свифт выбрала для ковровой дорожки роскошное белое платье с обнаженными плечами, разрезом на бедре и шлейфом. Образ дополнили длинные театральные перчатки из черного бархата.

Позднее поклонники королевской семьи заметили, что при создании образа для «Грэмми-2024» в Лос-Анджелесе вдохновлялась стилем Кейт Миддлтон на церемонии вручения премии BAFTA-2023 в феврале прошлого года в Лондоне.

Тогда принцесса Уэльская обновила свое платье от любимого британского бренда Alexander McQueen с открытым плечом. Она дополнила его гламурными перчатками. Контрастный черно-белый образ Кейт Миддлтон стал одним из ее самых ярких и эффектных на ковровых дорожках.

Напомним, Тейлор Свифт получила на «Грэмми» четвертую в карьере награду в номинации «Альбом года», встав в один ряд с Стиви Уандером, Фрэнком Синатрой и Полом Саймоном.

Ранее сообщалось о том, что дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис появилась на церемонии вручения премии «Грэмми-2024» в откровенном черном платье люксового бренда Celine. Как призналась Пэрис, она решила замазать тональным кремом все 80 татуировок, чтобы они не отвлекали внимание от ее шикарного образа.