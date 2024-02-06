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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 февраля 2024, 15:10
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Тейлор Свифт на «Грэмми» повторила культовый образ Кейт Миддлтон на BAFTA

Тейлор Свифт на «Грэмми» приняла решение повторить наряд Кейт Миддлтон.
Тейлор Свифт на «Грэмми» повторила культовый образ Кейт Миддлтон на BAFTA

© Jordan Strauss / Invision / East News

Американская певица Тейлор Свифт появилась на 66-й церемонии вручения «Грэмми» в таком же платье, как у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет The Voice.

Тейлор Свифт выбрала для ковровой дорожки роскошное белое платье с обнаженными плечами, разрезом на бедре и шлейфом. Образ дополнили длинные театральные перчатки из черного бархата.

Позднее поклонники королевской семьи заметили, что при создании образа для «Грэмми-2024» в Лос-Анджелесе вдохновлялась стилем Кейт Миддлтон на церемонии вручения премии BAFTA-2023 в феврале прошлого года в Лондоне.

Тогда принцесса Уэльская обновила свое платье от любимого британского бренда Alexander McQueen с открытым плечом. Она дополнила его гламурными перчатками. Контрастный черно-белый образ Кейт Миддлтон стал одним из ее самых ярких и эффектных на ковровых дорожках.

Напомним, Тейлор Свифт получила на «Грэмми» четвертую в карьере награду в номинации «Альбом года», встав в один ряд с Стиви Уандером, Фрэнком Синатрой и Полом Саймоном.

Ранее сообщалось о том, что дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис появилась на церемонии вручения премии «Грэмми-2024» в откровенном черном платье люксового бренда Celine. Как призналась Пэрис, она решила замазать тональным кремом все 80 татуировок, чтобы они не отвлекали внимание от ее шикарного образа.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии вручения премии BAFTA-2023

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии вручения премии BAFTA-2023

© Rogers George / SIPA /Sipa Press Russia / East News

Источник фото:Jordan Strauss / Invision / East News
Источник:The Voice
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Тейлор Свифт
Кейт Миддлтон
Грэмми