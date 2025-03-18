Певица Рианна выложила новые фото после слухов о третьей беременности

Слухи о том, что 37-летняя артистка находится в положении, спровоцировали кадры из Барбадоса. На них знаменитость была одета в свободную одежду, а ее живот обвязан флагом родной страны.

На новых снимках Рианна появилась в том же наряде, что и на недавнем мероприятии. При этом на фото можно заметить плоский живот. Однако фанаты также заметили, что певица добавила другие фотографии в позах, где живот не заметен.

Напомним, Рианна состоит в отношения с рэпером A$AP Rocky. Их роман начался в 2020 году. В мае 2022-го на свет появился их первенец – сына назвали RZA Ательстон Майерс, позднее у пары родился второй ребенок – мальчику дали имя Риотт Роуз Майерс.

Ранее Рианна ответила поклоннице на критику в адрес ее малолетних сыновей.

Также сообщалось, что Рианна и A$AP Rocky определились с именем для третьего ребенка.