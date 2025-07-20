Старый снимок Рианны спровоцировал слухи о третьих родах певицы

В фан-аккаунте 37-летней певицы Рианны появилось фото звезды с новорожденным ребенком. Фанаты артистки подумали, что она стала мамой в третий раз. Но, как оказалось, это старый снимок исполнительницы, сделанный еще в 2023 году.

На фото из родильной палаты Рианна держит на руках младенца в розовой шапочке. Недавно избранник знаменитости, рэпер A$AP Rocky намекнул, что у них родится дочь. Все это заставило поклонников подумать об очередном пополнении в семье хип-хоп исполнителей. Однако выяснилось, что снимок старый, и на нем запечатлен второй малыш пары. Его действительно можно принять за девочку из-за розового чепчика - Рианна почему-то наряжала сына в такие цвета. По-видимому певице очень хотелось стать мамой дочери.

Первые слухи о беременности певицы появились в начале 2025 года. Поклонники заметили, что она стала прятать фигуру под одеждой свободного кроя. В мае знаменитость перестала скрывать, что снова станет мамой, появившись в наряде, подчеркивающем живот, на Met Gala.

У Рианны и A$AP Rocky есть двое сыновей Райот и RZA. Родители рассказывали, что имя третьего ребенка тоже будет начинаться на букву «Р». Недавно музыкант случайно намекнул, что у них родится дочь.

Напомним, в мае умер отец певицы. Ему было 70 лет. Мужчина страдал от продолжительной болезни.