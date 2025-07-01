A$AP Rocky случайно раскрыл пол будущего ребенка от Рианны

Рэпер A$AP Rocky случайно раскрыл пол будущего ребенка от певицы Рианны. Мужчина намекнул, что они с возлюбленной ждут девочку. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

Поклонников давно интересует вопрос, будет ли у пары третий сын или появится дочь. Сама исполнительница до сих пор держит интригу, а вот ее партнер оказался более разговорчивым. Он пообщался с журналистами на премьере «Смурфиков в кино» в Бельгии в минувшую субботу.

Корреспондент Кевин Фрейзер прямо спросил, ждут ли влюбленные девочку, на что рэпер растерялся, а после ответил.

«Да, чувак, это так», – сказал Рокки.

Потом музыкант понял, что раскрыл слишком много подробностей и попытался перевести разговор в сторону мультфильма. Он показал героиню Смурфетту, которую держал в руках, и сделал вид, будто говорит о ней.

«Понимаете, о чем я? Вот она», – пытался отшутиться мужчина.

Но поклонники уже решили, что отец малышки выдал себя. Такой же вопрос был адресован самой Рианне, но она ловко ушла от ответа.

«Давайте посмотрим, будет ли это Смурфетта… а может, и Смурф. Кто знает?» – порассуждала певица.

Напомним, что у пары есть двое сыновей Райот и RZA. Родители рассказывали, что имя третьего ребенка тоже будет начинаться на букву «Р».

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