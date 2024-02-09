Певица Майли Сайрус живет вместе с 25-летним бойфрендом Максом Морандо. Об этом сообщает Super со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

По информации источника, 31-летняя певица съехалась с молодым барабанщиком. Данная новость вызвала удивление у зарубежной публики: многие поклонники Сайрус не подозревали о том, что у нее есть роман. Дело в том, что Макс — скромный человек и не любит лишнего внимания. Вот почему они старались не афишировать свои отношения.

«Он отличный парень. Он закрытый и не любит появляться в прессе. Ей это пошло на пользу», — сообщил инсайдер.

Как выяснилось, на сегодняшний день Майли довольна отношениями с Максом, в которых она стала более женственной и умиротворенной. Недавно певица и барабанщик были замечены на церемонии вручения «Грэмми».

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