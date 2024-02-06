Майли Сайрус снова уколола бывшего мужа Лиама Хемсворта

Американская певица Майли Сайрус обратилась к бывшему супругу во время церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом пишет Daily Mail.

Сайрус поднялась на сцену, чтобы отпраздновать свою победу в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» и исполнить хит «Flowers», который превратился в символ разрыва отношений и занял верхние места музыкальных чартов. Слова композиции о нежелании расставаться и вступать в споры были восприняты поклонниками как отсылка на громкий развод артистки с актером Лиамом Хемсвортом. Примечательно, что певица в тексте несколько раз упомянула о своем расставании, всячески импровизируя.

Так, знаменитость спела: «Я не хотела оставлять тебя», добавив строчку «но пришлось», а также: «Я не хотела драться», дополнив «но мы сделали это». Кроме того, Сайрус похвасталась своей победой на престижной церемонии, спев: «Начала плакать, но потом вспомнила… Я только что выиграла свою первую Грэмми!».

Напомним, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились в декабре 2018 года, однако уже летом следующего года звездные супруги объявили о расставании. Их развод завершился в начале 2020 года.

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