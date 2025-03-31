Опубликовано 31 марта 2025, 16:261 мин.
Певица Леди Гага поделилась в соцсети выступлением Далматина из шоу «Маска»
© Jordan Strauss/Invision/East News
Певица Леди Гага поделилась в соцсети выступлением Далматина из шоу «Маска». Опубликованный ролик уже набрал более двух миллионов просмотров.
В восьмом выпуске шоу «Маска» участник в костюме Далматина исполнил хит Гаги Abracadabra. Артистка заметила выступление и опубликовала его в личном блоге.
«Это что за отвал башки», — восхитилась зарубежная звезда.
Напомним, в прошлом выпуске проект покинул Ярослав Сумишевский, скрывавшийся под маской Окуня.
Ранее певица Леди Гага поддержала Ольгу Бузову, снявшую видео под ее трек. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 38-летняя певица Леди Гага планирует забеременеть от Майкла Полански в 2025 году.
Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная