ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 марта 2025, 16:26
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Певица Леди Гага поделилась в соцсети выступлением Далматина из шоу «Маска»

Певица Леди Гага поделилась в соцсети выступлением Далматина из шоу «Маска»

© Jordan Strauss/Invision/East News

Певица Леди Гага поделилась в соцсети выступлением Далматина из шоу «Маска». Опубликованный ролик уже набрал более двух миллионов просмотров.

В восьмом выпуске шоу «Маска» участник в костюме Далматина исполнил хит Гаги Abracadabra. Артистка заметила выступление и опубликовала его в личном блоге.

«Это что за отвал башки», — восхитилась зарубежная звезда.

Певица Леди Гага поделилась в соцсети выступлением Далматина из шоу «Маска»

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, в прошлом выпуске проект покинул Ярослав Сумишевский, скрывавшийся под маской Окуня.

Ранее певица Леди Гага поддержала Ольгу Бузову, снявшую видео под ее трек. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 38-летняя певица Леди Гага планирует забеременеть от Майкла Полански в 2025 году.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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