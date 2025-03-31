Певица Леди Гага поделилась в соцсети выступлением Далматина из шоу «Маска». Опубликованный ролик уже набрал более двух миллионов просмотров.

В восьмом выпуске шоу «Маска» участник в костюме Далматина исполнил хит Гаги Abracadabra. Артистка заметила выступление и опубликовала его в личном блоге.

«Это что за отвал башки», — восхитилась зарубежная звезда.