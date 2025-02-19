Певица Леди Гага поддержала Ольгу Бузову, снявшую видео под ее трек

Американская певица Леди Гага обратила внимание на российскую артистку Ольгу Бузову, которая станцевала под ее новый трек. Исполнительница хита Abracadabra добавила у себя в соцсети TikTok видео с поющей телеведущей из России.

Поклонники стали массово снимать ролики под новый трек Леди Гаги в надежде, что певица увидит и репостнет к себе на страницу их кадры. Ольга тоже решила попытать удачу и опубликовала видео с танцорами. Все они ритмично двигались в студии и выглядели ярко. Российская звезда попросила подписчиков отмечать Гагу под публикацией, чтобы она точно ее заметила.

Задуманное свершилось. Леди Гага добавила на свою страницу в соцсетях ролик с Бузовой, снятый в рамках челленджа.

«Ждем, когда Гага станцует под Бузову»; «Как же Бузовой подходят песни Гаги»; «Вселенная схлопнулась и Леди Гага репостнула Олечку»; «Мама танцует под песню второй мамы. Я в раю», — написали в комментариях.

Напомним, что недавно Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за съемок данного видео. Она рассказала, что повредила шею.

Ранее мы писали о том, что Бузова оказалась в центре скандала с певицей Ладой Дэнс и треком Baby tonight. В интервью Дэнс заявляла, что ее композицию украли. А теледива призналась, что исполняла ее с разрешения правообладателя. Она намекнула на проблемы с памятью у старшей коллеги.