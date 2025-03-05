Выяснилось, когда 38-летняя певица Леди Гага планирует стать матерью

Певица Леди Гага активно планирует стать впервые матерью. Подруга 38-летней артистки призналась — она собирается забеременеть уже в этом году, если все будет хорошо. Ее слова передает издание Life and Style.

Зимой Гага дала откровенное интервью, в котором заявила о своей готовности к пополнению в семье, но она не уточняла, когда хочет родить. Эту информацию журналистам раскрыл источник из окружения вокалистки. По словам инсайдера, исполнительница не хочет откладывать беременность, тем более, что ее жених тоже готов стать отцом.

Подруга Леди Гаги подчеркнула, что певица уверена в Майкле Полански и знает — он будет хорошим родителем. Это прибавляет ей уверенности. Сейчас пара занята тем, что обсуждает, каким будет ребенок и его будущее. Взгляды на воспитание у них сходятся, оба не хотят ограничивать свободу наследника. Также Гага и Полански выбирают интерьеры детской. Звезда не хочет, чтобы в комнате были банальные голубые и розовые цвета.

К слову, летом 2025 года Леди Гагу уже подозревали в беременности. На снимках папарацци она была с заметно округлившимся животом. Однако, как оказалось, изменения в фигуре были вызваны набором веса.

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