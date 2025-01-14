Джессика Симпсон рассказала о разводе с мужем после 10 лет брака. Об этом сообщает People.

Голливудская звезда Джессика Симпсон рассталась с мужем Эриком Джонсоном. В браке знаменитости прожили 10 лет. По словам Симпсон, они с супругом пыталась спасти брак на протяжении нескольких месяцев, но это им так и не удалось.

«Мы с Эриком живем отдельно, переживая болезненную ситуацию в нашем браке. Наши дети на первом месте, и мы сосредоточены на том, что лучше для них. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые мы получаем, и ценим уединение сейчас», — рассказала знаменитость.

В браке у Симпсон и Джонсона родились трое детей: дочь Максвелл, сына Эйс и дочь Берди.

Ранее мы писали о том, что актера Хью Джекмана и его девушку Саттон Фостер «поймали» за страстным поцелуем.