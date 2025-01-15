Джастин Бибер возвращается на сцену после долгого перерыва

Певец Джастин Бибер готовится к возвращению на сцену из-за проблем с деньгами. Об этом сообщает Puck News.

По информации источника, в 2025 году Бибер возобновит карьеру. Артист записал последний альбом в 2021 году, а крайний раз выходил на сцену в 2023.

Отмечается, что у артиста возникли проблемы с деньгами, именно это его вынуждает вернуться к выступлениям. Несмотря на продажу музыкального альбома за 20,7 млрд рублей, ему предстоит погасить задолженность перед компанией AEG, возникшую после отмены мирового тура в 2022 из-за проблем со здоровьем.

Сам артист не комментировал слухи о возобновлении карьеры.

Ранее сообщалось, что Джастин и Хейли Бибер решили остаться семьей после кризиса в отношениях. Подробности читайте в этой новости.

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