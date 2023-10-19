Певица Бритни Спирс призналась в изменах Джастину Тимберлейку

Вскоре должны выйти мемуары певицы Бритни Спирс «Женщина во мне», в которых раскрываются пикантные подробности из жизни артистки — об изменах со стороны ее бывшего возлюбленного Джастина Тимберлейка и аборт звезды. Однако, оказалось, что и Спирс не была верна своему бойфренду.

В очередном фрагменте книге Спирс призналась, что изменила Тимберлейку с танцором Уэйдом Робсоном. Однако это была ее единственная интрижка, и она случилась после того, как Спирс узнала о неверности бойфренда.

«Однажды вечером мы пошли в испанский бар. Мы танцевали и танцевали. Я целовалась с ним той ночью», — приводит цитату певицы Daily Mail.

В Сети ходят слухи, что легендарный трек Джастина Cry Me a River рассказывает об этом неприятном эпизод. Но, по словам Бритни, возлюбленный простил ее.

Тимберлейк и Спирс встречались с 1999 по 2002 год. Артистка ранее призналась, что сделала аборт от своего бойфренда.

Ранее 41-летняя певица Бритни Спирс сделала две крохотных татуировки после развода.