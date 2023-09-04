41-летняя певица Бритни Спирс сделала две крохотных татуировки после развода
41-летняя певица Бритни Спирс сделала две татуировки после развода.
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41-летняя певица Бритни Спирс набила на теле два новых рисунка. Татуировки на безымянном пальце и предплечье звезды появились после ее развода с фитнес-тренером Сэмом Асгари.
На пальце Спирс сделала рисунок в виде трех маленьких точек. На предплечье певице набили звезду, пишет Газета.Ru.
На пояснице у Спирс красуется татуировка в виде змеи.
Напомним, о разводе звезды стало известно в августе 2023 года. Пара состояла в отношениях шесть лет.
Выяснилось, что причинами развода стали измены и домашнее насилие со стороны Спирс – артистка нападала на спящего Асгари. Мужчина устал от рукоприкладства. Все годы артистка била мужа и однажды оставила синяк под глазом, пока тот спал. Охранники неоднократно разнимали их во время очередной драки.