Бритни Спирс призналась, что в 19 лет сделала аборт от Джастина Тимберлейка

Певица Бритни Спирс рассказала о сделанном от бывшего избранника Джастина Тимберлейка аборте. На тот момент артистке было 19 лет.

Об этом Спирс рассказала в мемуарах «Женщина во мне». На признание исполнительницы обратило внимание издание People.

Спирс мечтала, чтобы однажды создала семью с Тимберлейком. Беременность в конце 2000-х случилась в неподходящий момент: раньше, чем она ожидала. Тимберлейк не хотел становиться отцом и объяснял, что они слишком молоды.

«Джастину новость о беременности не понравилась, он сказал, что мы не готовы к ребенку», - разоткровенничалась Спирс.

Спустя время певица говорит, что не сделала бы тогда аборт, если все решала одна. Издание отмечает: Тимберлейк знал, что певица укажет этот факт в книге, но не препятствовал.

Напомним, они состояли в отношениях три года. Тимберлейк и Спирс встречались с 1999 по 2002 год.

Ранее сообщалось, что артистка разводится с фитнес-тренером Сэмом Асгари. На этом фоне исполнительница сделала на теле две новые татуировки.