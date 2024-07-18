Певец Оззи Осборн назвал Бритни Спирс старой и попросил ее больше не танцевать. Об этом стало известно в эфире шоу YouTube-канала The Osbournes.

Рок-музыкант раскритиковал провокационные танцы Бритни Спирс. Он назвал певицу бедной и старой.

«Мне надоело смотреть на танцы бедной и старой Бритни Спирс», — высказался Оззи.

К слову, дочь музыканта согласилась с его мнением и заявила, что жалеет Спирс. Также на высказывание Оззи отреагировал сын, который призвал спасти Бритни.

Узнав о критике, Спирс посвятила пост звездному семейству. Певица попросила обидчиков «любезно отвалить». Также она назвала семью Осборнов скучной.

Ранее сообщалось, что старший брат Бритни Спирс переехал к ней после ее расставания с бойфрендом. Подробности читайте в этой новости.

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