«Не меняется»: дочь показала свежее фото Алена Делона, который болен раком крови и Альцгеймером
© Tarakanov Vadim/East News
Дочь актера Алена Делона Анушка с его одобрения сняла знаменитость в парикмахерской. Свежие фото отца она выложила на своей странице в соцсетях.
Наследница запечатлела, как барбер стрижет 88-летнего Делона и равняет бороду. Тяжелобольной актер в этот момент откинулся в кресле.
«Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречно», - подписала Анушка под фото.
Снимок умилил поклонников актера. Они считают, что «года идут, но Делон не меняется». «Все еще самый красивый мужчина на земле», - писали под фото.
В феврале 2024 года сообщалось, что в доме Делона изъяли 70 единиц оружия и три тысячи патронов. Анушка говорила, что для отца «это образ жизни, страсть».
Актер не имел разрешения на хранение оружия. В полицию обратилась его сиделка: она беспокоилась, что в доме такой арсенал.