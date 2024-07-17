ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июля 2024, 20:14
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«Не меняется»: дочь показала свежее фото Алена Делона, который болен раком крови и Альцгеймером

Дочь с одобрения Алена Делона сняла 88-летнего актера в парикмахерской.
«Не меняется»: дочь показала свежее фото Алена Делона, который болен раком крови и Альцгеймером

© Tarakanov Vadim/East News

Дочь актера Алена Делона Анушка с его одобрения сняла знаменитость в парикмахерской. Свежие фото отца она выложила на своей странице в соцсетях.

Наследница запечатлела, как барбер стрижет 88-летнего Делона и равняет бороду. Тяжелобольной актер в этот момент откинулся в кресле.

«Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречно», - подписала Анушка под фото.

Снимок умилил поклонников актера. Они считают, что «года идут, но Делон не меняется». «Все еще самый красивый мужчина на земле», - писали под фото.

Ален Делон

Ален Делон

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В феврале 2024 года сообщалось, что в доме Делона изъяли 70 единиц оружия и три тысячи патронов. Анушка говорила, что для отца «это образ жизни, страсть».

Актер не имел разрешения на хранение оружия. В полицию обратилась его сиделка: она беспокоилась, что в доме такой арсенал.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ален Делон
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дочь