«Не меняется»: дочь показала свежее фото Алена Делона, который болен раком крови и Альцгеймером

Дочь актера Алена Делона Анушка с его одобрения сняла знаменитость в парикмахерской. Свежие фото отца она выложила на своей странице в соцсетях.

Наследница запечатлела, как барбер стрижет 88-летнего Делона и равняет бороду. Тяжелобольной актер в этот момент откинулся в кресле.

«Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречно», - подписала Анушка под фото.

Снимок умилил поклонников актера. Они считают, что «года идут, но Делон не меняется». «Все еще самый красивый мужчина на земле», - писали под фото.