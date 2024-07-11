Старший брат Бритни Спирс переехал к ней после ее расставания с бойфрендом

Брат Бритни Спирс переехал к ней домой после того, как она рассталась со своим бойфрендом Полом Солизом, сообщает TMZ.

По информации источников издания, певица много общается со своими друзьями, заверяет, что не расстроена разрыом и что рада была «наконец увидеть истинное лицо Пола».

Бритни в последнее время проводила много времени со своим старшим братом Брайаном. В частности, недавно они вместе ездили в Кабо Сан Лукас (Мексика) и Лас-Вегас, где у нее с 2013 по 2017 год были регулярные выступления. Певица в общей сложности дала там 248 концертов в рамках так называемой концертной резиденции в Planet Hollywood Las Vegas.

Сейчас же Брайан насовсем переехал к Бритни - примерно в то время, когда она рассталась с Полом. При этом, по данным TMZ, переезд не связан напрямую этим. Бритни и Брайан решили съехаться, потому что и так проводили много времени вместе - «имело смысл переехать под одну крышу».

Ранее Бритни Спирс рассказала, почему бросила своего возлюбленного с криминальным прошлым. Оказалось, что бывший домработник Пол Ричард Солиз, ставший избранником артистки, сотрудничал с папарацци.