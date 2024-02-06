Певец Джастин Тимберлейк даст интервью на фоне скандала с Бритни Спирс. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

Скандал экс-возлюбленных продолжается. Не так давно Бритни принесла извинения Джастину, однако тот решил поступить иначе. Во время своего концерта он высмеял Спирс и заявил, что не будет отвечать ей тем же. После этого певица пригрозила ему судом. Как выяснилось, Джастин недоволен произошедшей ситуацией. Вот почему он готов дать интервью Опре Уинфри и поделиться своим взглядом на конфликт.

«Он хотел, чтобы музыка говорила сама за себя, но этого явно не происходит. Его комментарии на сцене только подлили масла в огонь», — сообщил инсайдер.

Примечательно, что сам Джастин не хочет делиться откровениями. Однако из-за обострившегося конфликта ему «придется решиться на это».

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