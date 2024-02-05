У британского монарха Карла III диагностировали рак во время госпитализации

Врачи выявили рак у британского монарха Карла III во время госпитализации. Он обращался из-за увеличенной простаты.

О найденном у короля Великобритании раке сообщили в Букингемском дворце. На заявление обратило внимание издание StarHit.

На некоторое время 75-летний монарх отойдет от публичных мероприятий. Вместе с тем он будет также исполнять обязанности короля.

«Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря его недавней госпитализации», - сказано в сообщении дворца.

При этом форма рака не уточняется. Но вместе с тем британский король настроен позитивно: он уверен в лечении и торопится вернуться к полноценной работе. Во дворце объяснили публикацию тем, что хотели бы избежать спекуляций на тему здоровья короля.

Семья Карла III в курсе его болезни: о диагнозе знают сыновья Уильям и Гарри, сестра Анна и братья.

Ранее сообщалось, что короля госпитализировали в ту же больницу, что и принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон. Подробнее читайте здесь.