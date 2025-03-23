Певец Джастин Бибер заявил, что у него есть серьезные проблемы с гневом

Джастин Бибер сделал эмоциональное признание по поводу его борьбы с гневом.

На протяжении долгого времени поклонники американского певца переживают за его моральное и эмоциональное состояние. Кто-то уверен, что Джастин переживает сложный жизненный этап, но причина его плохого самочувствия точно неизвестна: кто-то думает, что у него проблем в браке с Хейли Бибер, а кто-то думает о его болезни, которая могла обостриться.

На днях Бибер снова встревожил своих слушателей откровенным постом. Он поделился. что пытается побороть свой главный недостаток.

«У меня тоже проблемы с гневом, но я хочу расти и не так сильно реагировать, черт возьми», — пожаловался Джастин под публикацией, выложив три снимка: селфи, свое детское фото и новый снимок своего сына Джека Блюза.

Однако затем артист добавил, что иногда он злится сам на себя из-за того, что моментами чувствуют себя неискренним. Особенно это происходит в моменты, когда он пытается изменить себя ради окружающих людей.

«Я думаю, что иногда я ненавижу себя, когда чувствую, что начинаю становиться неискренним. Затем я вспоминаю, что нас всех заставляют думать, что мы несовершенны, но я все еще ненавижу, когда я меняю себя, чтобы угодить людям», — разоткровенничался артист.

Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер сыграл в хоккейном матче после заявлений о его наркозависимости.

Также сообщалось, что певица Селена Гомес решила продолжить избегать Хейли Бибер на мероприятиях.