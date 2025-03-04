Певица Селена Гомес решила продолжить избегать Хейли Бибер на мероприятиях

Американская певица и актриса Селена Гомес продолжает избегать Хейли Бибер, жену своего бывшего бойфренда Джастина Бибера. Об этом пишет издание Daily Mail.

Известно, что знаменитости продолжают друг друга избегать на протяжении многих лет. Накануне поп-исполнительница тщательно старалась не столкнуться с манекенщицей на вечеринке Vanity Fair, поскольку боялась оказаться в неловкой ситуации, которую тут же растиражируют.

«Селена не хотела, чтобы кто-то сделал неловкое фото, и все написали об этом на следующий день», – поделился информатор.

Инсайдер уточнил, что многолетнее поведение Гомес и Бибер действительно никак не связано с ненавистью или плохим отношением друг к другу. На афтепати «Оскара» певица хотела сконцентрировать все внимание вокруг картины «Эмилия Перес», в которой она сыграла одну из главных ролей. Артистка желала, чтобы в важный для нее день фанаты говорили исключительно о ее творческой деятельности.

Ранее стала известна причина резкого похудения Селены Гомес.