Джастин Бибер сыграл в хоккейном матче после заявлений о его наркозависимости

Канадский певец Джастин Бибер появился на льду в благотворительном хоккейном матче Skate For LA Strong. Как пишет газета The Daily Mail, этот публичный выход на спортивное мероприятие стал важным для исполнителя — на фоне циркулирующих в социальных сетях слухов о том, что он подсел на запрещенные вещества.

Перед игрой Бибер пообщался с журналистами и рассказал, что надеется научить своего маленького сына Джека Блюза, который родился в этом году, «как можно скорее» кататься на коньках. На вопрос журналистов о том, не рано ли он задумался об этом, Бибер ответил отрицательно.

«Никогда не рано», — сказал он.

Выйдя на лед в фирменной майке, Джастин одарил публику улыбкой, много шутил с легендарным хоккеистом Марком Мессье и даже принял участие в шутливой потасовке со спортсменом Джереми Реником.

Напомним — фанаты Бибера строят множество теорий о том, что певец впал в наркозависимость из-за суда над его старым коллегой P. Diddy. Некоторые даже говорят о том, что его брак с дочерью Стивена Болдуина Хейли трещит по швам и вот-вот распадется.