Певец Джаред Лето получил необычный подарок от россиянки на концерте в Астане. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В конце октября у музыканта состоялся концерт в Казахстане. Во время выступления он получил от поклонницы из Сочи подарок ручной работы — черную шляпу с оригинальным декором и контрастной белой вышивкой. Чтобы сообщить артисту о презенте, она развернула плакат с подписью. Лето заметил поклонницу и попросил толпу передать посылку.

Получив подарок, артист снял свою шляпу, надел обновку и спел в ней несколько композиций. Известно, что Лето коллекционирует шляпы и интересуется модой.

Ранее организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концертах в России за 100 млн. Подробности читайте в этой новости.

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