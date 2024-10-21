Кайли Дженнер планирует родить ребенка от Тимоти Шаламе

Американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер хочет родить ребенка от своего бойфренда, актера Тимоти Шаламе. Об этом пишет издание Life & Style.

Информатор из окружения звездной пары рассказал, что Дженнер планирует родить третьего ребенка и считает, что Шаламе — «идеальный кандидат».

«Кайли открыто заявляет, что хочет, чтобы они начали работать над этим, и, похоже, уверена, что Тимоти не отпугнет дополнительное давление», — поделился инсайдер.

В то же время источник уточняет, что отношения влюбленных далеки от идеала.

«По поведению Тимоти можно подумать, что он предан и готов надеть кольцо, но его ближайшее окружение видит совсем другую сторону. Когда он с ними, он ведет себя скорее как одинокий парень, чем как человек в счастливых отношениях», — рассказал информатор.

Напомним, о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе стало известно в начале сентября минувшего года, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и актер сидели в обнимку и целовались.

В начале октября текущего года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее мы писали, что Тимоти Шаламе подловили за поцелуями с Гвинет Пэлтроу.