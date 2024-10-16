Организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концертах в России за 100 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На концерте в Белграде артист заявил, что ждет возможности выступить в России. После этого организаторы начали переговоры с Джаредом о концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Одно мероприятие обойдется в 100 млн рублей.

Артисту нужно будет предоставить президентский люкс в отеле, охрану и организовать приезд за день до концерта. Как выяснилось, Лето любит изучать новый город и общаться с местными жителями.

Отмечается, что из-за занятости артиста концерты в РФ состоятся не раньше 2025 года.

Ранее МИД Украины осудил певца Джареда Лето за слова о желании выступить в России. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что звезда «Игры престолов» Джек Глисон снимается в фильме после 10-летнего перерыва.