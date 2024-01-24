Пэрис Хилтон показала фигуру в прозрачном свадебном платье

На торжество 42-летняя знаменитость отправилась в серебристом прозрачном платье, украшенном сотнями звезд. Артистка также дополнила наряд бриллиантовыми серьгами. Уточняется, что «голое» платье было одним из нескольких нарядов, в котором Хилтон была на своей свадьбе.

Напомним, осенью 2021 года Пэрис Хилтон узаконила свои отношения с предпринимателем Картером Реумом. В январе минувшего года у пары появился сын Феникс от суррогатной матери, а в ноябре родилась дочь Лондон. Позднее звезда объяснила, что прибегла к суррогатному материнству из-за своей работы, требующей постоянного нахождения в объективах камер.

Ранее Пэрис Хилтон опубликовала трогательные кадры с сыном Фениксом в его день рождения.