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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 января 2024, 16:19
1 мин.

Пэрис Хилтон показала фигуру в прозрачном свадебном платье

42-летняя модель Пэрис Хилтон пришла на вечеринку в прозрачном свадебном платье.
Пэрис Хилтон показала фигуру в прозрачном свадебном платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская модель и актриса поделилась в своем микроблоге фото наряда, в котором она посетила празднование 60-летия главы Amazon Джеффа Безоса.

Пэрис Хилтон показала фигуру в прозрачном свадебном платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На торжество 42-летняя знаменитость отправилась в серебристом прозрачном платье, украшенном сотнями звезд. Артистка также дополнила наряд бриллиантовыми серьгами. Уточняется, что «голое» платье было одним из нескольких нарядов, в котором Хилтон была на своей свадьбе.

Напомним, осенью 2021 года Пэрис Хилтон узаконила свои отношения с предпринимателем Картером Реумом. В январе минувшего года у пары появился сын Феникс от суррогатной матери, а в ноябре родилась дочь Лондон. Позднее звезда объяснила, что прибегла к суррогатному материнству из-за своей работы, требующей постоянного нахождения в объективах камер.

Ранее Пэрис Хилтон опубликовала трогательные кадры с сыном Фениксом в его день рождения.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Пэрис Хилтон
модель
платье
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